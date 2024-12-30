У Сумах чули вибухи
30 грудня 2024, 05:02Читать новость на русском
Щонайменше 2 вибухи було чутно у Сумах під ранок 30 грудня. В області – повітряна тривога.
Про це повідомили у Суспільному. Що відомо на цей час, дізнався 24 Канал.
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Вибухи пролунали у Сумах: що відомо
Уночі 30 грудня у Сумській області оголосили повітряну тривогу. Спершу через загрозу ударних дронів, згодом ще раз – але її причина невідома.
Водночас ЗМІ повідомили близько 5 ранку, що в самих Сумах було чутно кілька вибухів. Представники міської влади наразі не коментували ситуацію.
У Повітряних силах раніше писали про групи ударних дронів, які загрожували тому напрямку. Та станом на момент публікації загроза не триває у жодному з українських регіонів.Зверніть увагу! Про повітряну тривогу, вибухи, атаки ворога та іншу важливу інформацію ви можете дізнатися у нашому телеграм-каналі.