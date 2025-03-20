У Сумах чули вибухи

У Сумах пізно ввечері у четвер, 20 березня, пролунали вибухи. Незадовго до цього над містом фіксували російські безпілотні літальні апарати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зауважимо, що на момент вибухів у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Дивіться також В Одесі пролунала серія сильних вибухів

Що відомо про вибухи у Сумах

Росіяни атакували Сумську область, повітряну тривогу через загрозу для регіону оголосили орієнтовно о 20:25. Згодом у Повітряних силах зазначили, що над містом фіксують російські безпілотники.

Також оборонці неба повідомляли про повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на територію Сумської області. Вже о 22:16 у місті, згідно з оприлюдненими даними, було гучно.

У Сумах було чути звук вибуху,

– ідеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова. незадовго до цього щонайменше 4 вибухи пролунало в прифронтових населених пунктах Запорізької області. Наразі, за даними обласної військової адміністрації, встановлюють наслідки російської атаки.