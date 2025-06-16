У Сумах чутно вибухи: ворог атакував балістикою

Жителі Сум повідомляли про вибухи, які чутно в місті. Відомо, що росіяни атакували балістикою.

Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

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Що відомо про атаку на Суми

Очевидці заявили про вибухи в Сумах 16 червня близько 16:35.

У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Там розповіли про швидкісні цілі, які рухалися на місто на південно-західному напрямку.

О 17:00 Повітряні сили повідомили про відбій загрози.

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Ворожий терор українського міста

Росіяни атакували центр Сум безпілотниками 16 червня, жителі повідомляли про вибухи.

Також цієї ночі армія Росії здійснила чергову атаку на обласний центр. Ворог із ночі атакує Суми дронами. Відомо, що війська країни-агресорки після 13:00 атакували центр Сум безпілотниками.

Начальник ОВА Олег Григоров пояснив, що внаслідок обстрілу вибиті вікна в житлових будинках, об'єктах цивільної інфраструктури. Зокрема, є пошкодження адмінбудівлі. Він підкреслив, що обійшлося без постраждалих.