На території Сум оголосили навчання щодо загрози хімічного зараження: що відбувається

21 липня 2023, 11:51
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Джерело:

Сумська обласна військова адміністрація

21 липня у Сумській області оголосили загрозу хімічного зараження. Тому буде запущений відповідний звуковий сигнал.

Так, на Сумщині відпрацьовуватиметься організація евакуації населення. У такий спосіб заплановано провести штабні навчання з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

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На території Сум оголосили загрозу хімічного зараження

Так, на Сумщині 21 липня оголошено загрозу хімічного зараження. Згодом у міськраді розповіли, що під час навчання з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації буде запущений відповідний звуковий сигнал, а також відпрацьовуватиметься організація евакуації населення.

Міський голова зазначив, що це стосуватиметься лише учасників тренувальних заходів і не потребуватиме реагування жителів Сум.

Масовані вибухи в Україні 21 липня: що відомо

  • Вдень 21 липня було зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області.
  • Згодом повідомили про вибухи в Одеській області.
  • Також стало відомо, що ворог атакує Чернігівщину ракетами, повідомляють в ОВА.
  • У Повітряних силах попередили про повторні пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області.
  • Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури. За попередньою інформацією, жертви відсутні. Інша інформація уточнюється.
  • Окрім цього, вибухи також чули на Сумщині. Інформація перевіряється.

Автор: Софія Ропан