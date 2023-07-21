На території Сум оголосили навчання щодо загрози хімічного зараження: що відбувається
21 липня у Сумській області оголосили загрозу хімічного зараження. Тому буде запущений відповідний звуковий сигнал.
Так, на Сумщині відпрацьовуватиметься організація евакуації населення. У такий спосіб заплановано провести штабні навчання з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Важливо У Києві та низці регіонів повітряна тривога: з моря зафіксовані пуски ракет
На території Сум оголосили загрозу хімічного зараження
Так, на Сумщині 21 липня оголошено загрозу хімічного зараження. Згодом у міськраді розповіли, що під час навчання з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації буде запущений відповідний звуковий сигнал, а також відпрацьовуватиметься організація евакуації населення.
Міський голова зазначив, що це стосуватиметься лише учасників тренувальних заходів і не потребуватиме реагування жителів Сум.
Масовані вибухи в Україні 21 липня: що відомо
- Вдень 21 липня було зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області.
- Згодом повідомили про вибухи в Одеській області.
- Також стало відомо, що ворог атакує Чернігівщину ракетами, повідомляють в ОВА.
- У Повітряних силах попередили про повторні пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області.
- Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури. За попередньою інформацією, жертви відсутні. Інша інформація уточнюється.
- Окрім цього, вибухи також чули на Сумщині. Інформація перевіряється.