Потужні вибухи прогриміли у Сумах

Окупанти знову обстріляли Суми. У місті лунало кілька вибухів. Раніше Повітряні сили попередили про загрозу КАБів.

Десь незадовго до 18:00 військові сповістили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Згодом стало відомо про пуски керованих авіабомб на Сумщині.

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Вибухи у Сумах

О 18:22 Повітряні сили повідомили про КАБ, запущений у напрямку Сум. За хвилину у місті пролунали вибухи. Незабаром вони повторилися.

Нагадаємо, що раніше вдень ворог здійснив авіаудар по Свеській громаді Шосткинського району. Було зафіксовано щонайменше три вибухи.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок. Попередьно, є загиблі та поранені люди. Наслідки ворожої атаки уточнюються.