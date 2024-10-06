У Сумах прогриміли вибухи: гучно було й у Конотопі

Ввечері, 6 жовтня, росіяни запустили дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні. Під ударом опинилися й Суми.

У місті чули вибухи, про це повідомляють кореспонденти Суспільного. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Сумах чули вибухи

Орієнтовно о 20:43 на території Сумської області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних ворожих БпЛА типу "Шахед". Відповідну інформацію повідомляли у Повітряних силах ЗСУ. Вже о 21:41 з'явилися повідомлення про вибухи, які чули у місті.

У Сумах було чутно вибух, повідомляють наші кореспонденти,

– йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць стосовно можливих наслідків ворожого удару по Сумщині станом на зараз оприлюднено не було.

"У Конотопі було чутно вибух, про це Суспільному повідомив міський голова Артем Семеніхін", – розповіли журналісти.

За даними начальника Сумської МВА Олексія Дрозденка, на місці ворожого прильоту працюють усі служби. Штаб з ліквідації наслідків очікує на мешканців завтра, 7 жовтня, з 9:00 у НВК 16.

Важливо! Мешканцям, чиє житло зазнало пошкоджень, обов’язково з собою мати паспорт, ідентифікаційний номер та документи, що засвідчують право власності на будинок. Мешканці, житло яких постраждало, обов'язково зверніться до поліції за номером 102 аби зафіксувати факт пошкодження майна.

Нагадаємо, напередодні російські військові вдарили безпілотниками по рейсовому автобусу на Сумщині. На жаль, внаслідок атаки поранення отримали троє пасажирів: 65-річний чоловік, 54-річна і 63-річна жінки. Триває досудове розслідування.