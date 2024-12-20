У Сумах прогриміли вибухи

Вночі 20 грудня у Сумах чули вибухи. У цей час у регіоні лунала тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Закликаємо не ігнорувати загрозу та у разі оголошення тривоги негайно прямувати в укриття! Елементарні заходи безпеки можуть врятувати життя.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Приблизно о 01:02 Сумах пролунали звуки вибухів, інформують кореспонденти Суспільного.

Зауважимо, повітряна тривога у Сумській області лунає з 20:49 19 грудня. Пов'язана вона з активністю безпілотників. Проте місцеві пабліки повідомляють, що причиною гучних звуків були не "Шахеди", а російська ракета.

Наразі місцева влада не коментувала вибухи.

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Зауважимо, трохи раніше вибухи лунали у Кривому Розі. Росіяни атакували місто ракетою. Внаслідок удару постраждав двоповерховий будинок. З-під завалів дістали дівчинку-підлітка та чоловіка. Також побиті вікна у 10-поверхівці.