У Сумах прогриміли вибухи

Російські окупанти не припиняють терор українських міст. Так, відомо, що вечері 21 січня в Сумах прогриміли вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцевий телеграм-канал.

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У Сумах пролунали вибухи

О 21:29 стало відомо, що в Сумах було гучно. Так, там було чутно вибух.

Декілька хвилин перед цим, а саме о 21:25, в Повітряних силах повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на регіон.

Додамо, що буквально хвилину перед цим у ПС також інформували про рух ворожий ударний БпЛА у напрямку Сум з півночі.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Зазначимо, що наразі більше інформації про вибухи у Сумах немає.