У Сумах прогримів потужний вибух

17 серпня 2024, 06:15
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Автор: Софія Рожик

Росія продовжує тероризувати мирні міста України. Під особливою загрозою перебувають мешканці Сумщини.

Наразі в регіоні оголошено тривогу. 24 Канал закликає дбати про свою безпеку: перебувайте в укриттях до відбоїв!

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06:39, 17 серпня

Актуальна карта повітряних тривог

06:24, 17 серпня

Вранці у Сумах пролунав вибух

У Сумах о 6:04 пролунав потужний вибух, повідомляє Суспільне.

У регіоні тривога розпочалася о 3:25.

06:22, 17 серпня

Вночі по Сумах росіяни вдарили ракетою

У ніч проти 17 серпня ворог вдарив ракетою Х-59 по Сумах.

У місті лунали вибухи приблизно о 2 ночі.

Наразі немає офіційної інформації про наслідки.