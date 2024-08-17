У Сумах прогримів потужний вибух

Росія продовжує тероризувати мирні міста України. Під особливою загрозою перебувають мешканці Сумщини.

Наразі в регіоні оголошено тривогу. 24 Канал закликає дбати про свою безпеку: перебувайте в укриттях до відбоїв!

Дивіться також Окупанти продовжують тероризувати "Шахедами": під ударом Чернігівщина