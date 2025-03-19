У Сумах прогриміли вибухи: що відомо
- У Сумах пролунали вибухи 19 березня після оголошення повітряної тривоги о 13:59. Була загроза для міста з боку ворожої авіації.
- Вибухи було чутно о 14:19 та знову о 14:32, про що повідомили місцеві журналісти.
У Сумах вдень 19 березня пролунали вибухи. До цього по всій області оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибух у Сумах
Тривогу у Сумській області оголосили о 13:59. Повітряні сили повідомили, що в напрямку регіону летять КАБи.
Увага! Спостерігається значна активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
– написали військові.
Вибух у Сумах почули о 14:19. Про це повідомили місцеві кореспонденти Суспільного.
"У Сумах було чутно звук вибуху", – зазначили журналісти.
Далі Повітряні сили написали про загрозу керованих авіаційних ракет або керованих авіабомб для північно-східних областей.
О 14:32 у Сумах знову пролунав вибух, про що написали місцеві кореспонденти.
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