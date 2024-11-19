У Сумах прогримів вибух: туди летіла швидкісна ціль
19 листопада 2024, 20:04Читать новость на русском
Російські окупанти не припиняють тероризувати українські міста та їхнє населення. Так, ввечері 19 листопада в Сумах пролунав вибух.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Вибух у Сумах
У Сумській області о 19:56 почала лунати сирена повітряної тривоги. Через декілька хвилин в Повітряних силах попередили жителів регіону про загрозу. Зокрема, там проінформували про швидкісну ціль на Суми.
Вже о 20:02 з'явилася інформація про вибух в місті.
У Сумах було чутно звук вибуху,
– повідомили кореспонденти Суспільного.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.