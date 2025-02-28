У Сумах прогримів вибух: яка причина

У Сумах під вечір 28 лютого пролунав вибух. Повітряної тривоги в області на цей момент не було.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибух у Сумах

Звуки вибуху у Сумах пролунали близько 17:09. Про це написали місцеві кореспонденти Суспільного.

У Сумах було чутно звук вибуху,

– писали журналісти.

Примітно, що повітряної тривоги по всій Сумській області на цей час не було. Відбій в регіоні дали близько 16:00.

Минулу тривогу у Сумській області оголошували через пуски керованих авіаційних бомб тактичною ворожою авіацією.

Наразі ні в Сумській ОВА, ні в мерії про причини та наслідки вибуху у Сумах не повідомляли.

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