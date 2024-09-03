У Сумах прогримів вибух

Російські окупанти не вгамовуються тероризувати українські міста. Так, пізно ввечері 3 вересня в Сумах прогримів вибух.

Про це повідомили у Суспільному. На момент вибуху в області вже лунала повітряна тривога.

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Вибух у Сумах

Ввечері о 20:09 в Сумській області почала лунати повітряна тривога.

Через практично півтори години в Повітряних силах попередили про небезпеку для жителів регіону. Зокрема, в ПС проінформували про рух КАБа на місто.

КАБ курсом на Суми,

– ідеться в повідомленні.

О 21:33 в Сумах пролунав вибух. Наразі більше деталей про вибух в місті невідомо.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.