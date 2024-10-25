У Сумах прогримів вибух

Росія продовжує атакувати мирні українські міста з повітря. Зокрема, під ударом опинились і Суми.

Ввечері 25 жовтня Росія запустила по Україні ударні дрони-камікадзе. Вибухи пролунали у кількох регіонах, зокрема, в Сумах.

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Росія атакувала ракетами

Про вибухи поінформували кореспонденти Суспільного. Моніторингові канали пишуть, що ворог атакував Суми балістичними ракетами. Зокрема, було випущено 2 ракети "Іскандер-М". Загроза балістики триває до відбою.

Перед цим Повітряні сили сповіщали про загрозу використання балістичного озброєння.

Наразі немає жодних деталей стосовно вибухів у Сумах. Місцева влада ніяк не коментувала цього, тож потрібно дочекатись офіційної інформації. Росія постійно завдає ударів по українських містах. Часто цілями стають саме цивільні об'єкти.

Крім цього, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б користуватись правилом двох стін. пам'ятайте. звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.