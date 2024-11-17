У Сумах прогримів вибух

Ввечері 17 листопада у Сумах пролунав вибух. Згодом в області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибух у Сумах 17 листопада

Вибух у Сумах чули близько 19:26. Що стало причиною, – поки невідомо.

Зауважимо, вже о 19:32 у Сумській області оголосили повітряну тривогу. У жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

Додамо, раніше Повітряні сили попереджали про "Шахеди" на Сумщині.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

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Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті