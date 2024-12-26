У Сумах прогримів вибух

Росія знову атакує прикордонні області нашої держави. Під ударом опинилася Сумська область, зокрема місто, там чули вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Закликаємо перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Дивіться також Ворог атакував селище на Харківщині: є жертви та постраждалі

Що відомо про вибухи у Сумах

Повітряну тривогу на території Сумської області оголосили орієнтовно о 16:10. Незадовго після цього Повітряні сили повідомляли про керовану авіаційну бомбу, яка рухалася у напрямку регіону. Вже за понад годину у місті, на жаль, пролунали вибухи.

У Сумах було чути звук вибуху,

– ідеться у повідомленні.

Станом на цю хвилину жодної інформації стосовно вибуху та потенційних наслідків через атаку ані міський голова, ані ОВА не оприлюднили.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До слова, Сумську область ворог атакував кілька разів протягом дня. В обласній військовій адміністрації наголошували, що ворог здійснює масований обстріл прикордоння Сумщини, використовуючи різні види зброї, в тому числі КАБи та безпілотники.