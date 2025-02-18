У Сумах прогримів вибух
- 18 лютого росіяни атакували Суми, прогримів вибух.
- Фіксується загроза балістичних ударів зі східного напрямку.
Росіяни ввечері 18 лютого атакували Суми. Область перебуває під загрозою балістичних ударів.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Суспільне Суми". Фіксується загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.
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Росіяни атакували Сумщину
О 20:01 у Сумах оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили про загрозу балістичного удару з боку Сходу. Мешканців закликали залишатися в укриттях та дотримуватись заходів безпеки.
О 21:31 місцеві повідомили про вибух.
О 21:49 в місті знову пролунав ще один вибух.
Інформація про можливі наслідки вибухів наразі уточнюється. Оновлення щодо ситуації будуть надані в міру надходження нових даних від місцевої влади.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
До слова, через загрозу атаки російських ударних БпЛА в декількох регіонах України вже оголосили повітряну тривогу. Куди прямують "Шахеди", читайте в матеріалі 24 Каналу.
Закликаємо перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.