У Сумах прогриміли вибухи

Росія продовжує атакувати Україну. Ворог невпинно завдає ударів по українських містах та селах.

Ввечері 4 березня у Сумах прогримів вибух. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Суми".

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Що відомо про вибухи у Сумах

Вибух у місті пролунав близько 21:30. Повітряну тривогу в області оголосили ще о 19:55. Вже о 20:51 у Повітряних силах повідомили про рух "Шахедів" на Сумщині південно-західним курсом. Близько 22:00 у Сумах знову було гучно.

Зазначимо, що Росія невпинно атакує Україну. Зокрема, ввечері 3 березня окупанти обстріляли Одесу. Тоді містяни писали, що в деяких районах пропало світло, було відключено три районні котельні.

Однак, станом на ранок 4 березня енергетикам вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури та повернути світло 7 тисячам родин.

Також повідомлялося, що внаслідок удару сильно пошкоджені житловий двоповерховий будинок та приватні будинки. Повністю зруйновано магазин, згоріло дві автівки. Через російську атаку на Одесу постраждало щонайменше 4 людей.