У Сумах прогриміли вибухи: була загроза атаки "Шахедами" і КАБами

У неділю, 27 липня, Росія атакувала Сумщину "Шахедами" та КАБами. Зокрема, близько 10:57 журналісти написали про вибух в обласному центрі, а згодом знову – о 11:15.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Однак повітряна тривога в області тривала з 07:19 до 10:51, повторно її оголосили о 11:12.

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Що відомо про атаку?

О 09:09 Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожі ударні безпілотники на заході Сумщини, що рухалися курсом на Чернігівщину.

Окрім того, о 09:33 на область летіли керовані авіаційні бомби.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, вранці 27 липня під ударом також опинилася Хмельницька область, там прогриміли вибухи. Про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА інформували жителів Старокостянтинова.

Окрім того, сили ППО також працювали в Київській області – рух російських дронів там зафіксували близько 06:56.