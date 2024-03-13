У Сумах пролунали вибухи: Повітряні сили попереджали про загрозу дронів

Російська армія вночі 13 березня запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Зрештою вибухи пролунали у Сумах.

До цього Повітряні сили оголошували в області тривогу. 24 Канал закликає жителів Сум перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.

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У Сумах чули вибухи

Повітряні сили близько 1 години 27 хвилин 13 березня повідомили про загрозу з неба для Сумської області. Зокрема, біля міста Суми були ворожі дрони-камікадзе.

Увага! Суми – в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!

– написали військові.

Через кілька хвилин місцеві жителі почули гучні звуки вибухів. Про це також розповіли й кореспонденти Суспільного.

"У Сумах чутно звуки вибуху. У регіоні оголошена повітряна тривога", – зауважили журналісти.

За попередніми даними, по російських безпілотних літальних апаратах працює українська протиповітряна оборона. У телеграм-каналі "Николаевский Ванек" також додали, що Суми були під атакою російських "Шахедів", і було мінімум 2 вибухи.

О 1 годині 47 хвилин у телеграм-каналі "Николаевский Ванек" зазначили, що загрози для міста щодо атаки "Шахедами" вже немає. О 2 годині 10 хвилин Повітряні сили повідомили про відбій.

У низці областей тричі за день лунала тривога

Перша повітряна тривога 12 березня пролунала у низці східних і північних областей України, включно з Києвом, тривала з 10 години 18 хвилин по 11 години 29 хвилин. Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного озброєння.

Наступну тривогу оголосили орієнтовно об 11 годині 54 хвилини, а відбої почали лунати, починаючи з 12 години 12 хвилин. Це була 1000-на тривога для Києва, яка пролунала з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Наступна тривога лунала у тих самих областях, але вже без Києва, лише в області, об 18 годині 56 хвилин. Відбої почалися о 19 годині 20 хвилин. Повітряні сили також попереджали про загрозу балістичного озброєння.