У Сумах пролунали вибухи: Росія підняла авіацію

Росія продовжує тероризувати мирні міста України. Уранці 6 серпня країна-агресорка вдарила по Сумах.

У Повітряних силах попереджали про загрозу. 24 Канал закликає українців перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Першими про вибухи у Сумах повідомили кореспонденти Суспільного.

У Сумах було чутно звук вибуху,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що раніше в Повітряних силах попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", – мовиться у повідомленні відомства.

Втім, наразі відсутня будь-яка офіційна інформація щодо наслідків та причин вибуху.

Нагадаємо, що в ніч проти 6 серпня Росія атакувала Київщину ракетами та дронами. Внаслідок ворожої атаки влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено, втім, уламки дронів пошкодили декілька будинків та дві заправки.