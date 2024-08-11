У Сумах пролунала серія вибухів: яка була загроза для міста

11 серпня 2024, 16:49
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Автор: Владислав Кравцов

У Сумах під вечір 11 серпня пролунали вибухи. До цього по всій Сумській області оголошували повітряну тривогу.

На момент вибухів сирени в Сумах лунали вже понад 2 години. 24 Канал закликає жителів міста перебувати в укриттях цивільного захисту.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

16:49, 11 серпня

У Сумах пролунав повторний звук вибуху.

16:45, 11 серпня

Кореспонденти Суспільного повідомили, що у Сумах було чутно звуки вибухів.

16:28, 11 серпня

Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації  на північно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.