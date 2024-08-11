У Сумах пролунала серія вибухів: яка була загроза для міста
У Сумах під вечір 11 серпня пролунали вибухи. До цього по всій Сумській області оголошували повітряну тривогу.
На момент вибухів сирени в Сумах лунали вже понад 2 години. 24 Канал закликає жителів міста перебувати в укриттях цивільного захисту.
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Що відомо про вибухи у СумахЗверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
У Сумах пролунав повторний звук вибуху. Кореспонденти Суспільного повідомили, що у Сумах було чутно звуки вибухів. Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
У Сумах пролунав повторний звук вибуху.
Кореспонденти Суспільного повідомили, що у Сумах було чутно звуки вибухів.
Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.