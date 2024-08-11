У Сумах пролунала серія вибухів: яка була загроза для міста

У Сумах під вечір 11 серпня пролунали вибухи. До цього по всій Сумській області оголошували повітряну тривогу.

На момент вибухів сирени в Сумах лунали вже понад 2 години. 24 Канал закликає жителів міста перебувати в укриттях цивільного захисту.

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