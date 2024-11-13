У Сумах пролунали вибухи

Росіяни ввечері 13 листопада атакують Україну балістичними ракетами. Їх фіксували й на території Сумської області.

Незадовго після цього так прогриміли вибухи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного у місті.

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У Сумах чули вибухи

Повітряна тривога на території Сумської області триває ще з 14:25, з того часу там фіксували пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією. Вже о 18:07 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Курської області, в областях де оголошено повітряну тривогу.

Однак перші вибухи пролунали у місті ще о 18:03, про це написали кореспонденти Суспільного: "У Сумах чути вибух". За кілька хвилин у місті, на жаль, знову було гучно.

У Сумах було чути звук вибуху,

– повідомили журналісти.

Наразі місцева влада не оприлюднювала жодної інформації стосовно ймовірних наслідків ворожої атаки. Вочевидь усі подробиці повідомлять згодом.

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