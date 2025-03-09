У Сумах пролунали вибухи

Росія запустила по Україні ударні безпілотні літальні апарати увечері 9 березня. Під ударом опинилися Суми, там чули вибухи.

По ворожих цілях працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Повітряну тривогу на території Сумської області оголосили орієнтовно о 18:39. За кілька хвилин Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних безпілотних літальних апаратів. Вже близько 18:38 з'явилася інформація про те, що у межах міста могли чути вибухи.

Працює ППО. Будьте обережні,

– ідеться у повідомленні місцевих телеграм-каналів.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, напередодні ввечері росіяни також атакували місто. Пізніше у Сумській МВА написали, що є влучання безпілотника біля житлових будинків. Згодом стало відомо, що у частині міста зникло світло, також утворилася пожежа. Інформації про поранених та загиблих – немає.