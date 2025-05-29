У Сумах пролунали вибухи

Уночі в четвер, 29 травня, Росія запустила по Україні ударні БпЛА. Зокрема, близько 01:03 вибухи пролунали в Сумах.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Повітряна тривога в області розпочалася о 20:55 в середу.

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Що відомо про нічну атаку

Уночі 29 травня країна-агресорка вкотре атакувала Україну "Шахедами", через що в низці областей оголосили повітряну тривогу.

Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Ромни,

– попереджали в Повітряних силах ЗСУ о 00:55.

Згодом кореспонденти Суспільного повідомили про 2 вибухи в Сумах о 01:03.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.