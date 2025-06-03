Ворог ударив по центру Сум: горять авто, загинула людина

Росія не припиняє обстрілювати Суми. Зранку вівторка, 3 червня, в місті знову чули вибухи. На жаль, уже є жертва. Деталі зібрав 24 Канал.

Уночі росіяни вдарили по Шосткинській громаді, там пошкоджено будинки.

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Що відомо про вибухи в Сумах зранку 3 червня

Тривогу в області оголосили о 9:13. О 9:19 кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи в Сумах.

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" – написали Повітряні сили о 9:13.

Пізніше там повідомили, що на Сумщину летять КАБи, а в Чернігівській і Запорізькій областях активні ворожі розвідувальні БпЛА.

О 9:38 в ОВА поінформували, що атака припала по центру міста: "Ворог поцілив в автівки у центрі Сум. Попередньо, є постраждалі. На місці влучання вщент згоріли два автомобілі".

Тип зброї іще встановлюють.



Наслідки удару по Сумах 3 червня 2025 / Фото з телеграм-каналу Артема Кобзаря

Є жертва та постраждалі

На жаль, дуже швидко стало відомо про жертв у Сумах.

Сьогодні стався вибух у центральній частині міста. На жаль, загинула одна людина, є постраждалі. На місці події працюють рятувальники та екстрені служби. Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості потерпілих уточнюється,

– повідомив в.о. сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.

Олександр Лисенко повідомив, що був приліт у центрі міста в цивільне населення. Відомо про одного загиблого та трьох постраждалих.

Нагадаємо, в ISW оцінили, чи можуть росіяни захопити Суми.