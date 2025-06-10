У Сумах пролунали вибухи
- 10 червня в Сумах пролунали вибухи, вранці близько 10:15.
- Повітряну тривогу оголосили о 09:46, за кілька хвилин військові повідомили про пуски КАБів російською авіацією.
Росія продовжує тероризувати мирні міста України. Вранці 10 червня в Сумах пролунали чергові вибухи.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи у Сумах
Росія продовжує завдавати нових ударів по мирних містах України. Вранці близько 10:15 в Сумах пролунали вибухи.
У Сумах було чути звуки вибухів,
– йдеться у повідомленні.
Повітряну тривогу у місті оголосили о 09:46. Зауважимо, що через кілька хвилин у Повітряних силах з'явилося попередження про активність російської тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.
Вже о 09:52 військові повідомили про пуски КАБів ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Нагадаємо, що у ніч на 10 червня російські війська для атаки на Україну використали 322 засоби повітряного нападу. Сили ППО знешкодили більшість ворожих дронів та ракет.