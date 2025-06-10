У Сумах пролунали вибухи

Росія продовжує тероризувати мирні міста України. Вранці 10 червня в Сумах пролунали чергові вибухи.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Зросла кількість жертв після цинічної атаки по Сумах 3 червня

Що відомо про вибухи у Сумах

Росія продовжує завдавати нових ударів по мирних містах України. Вранці близько 10:15 в Сумах пролунали вибухи.

У Сумах було чути звуки вибухів,

– йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу у місті оголосили о 09:46. Зауважимо, що через кілька хвилин у Повітряних силах з'явилося попередження про активність російської тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.

Вже о 09:52 військові повідомили про пуски КАБів ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, що у ніч на 10 червня російські війська для атаки на Україну використали 322 засоби повітряного нападу. Сили ППО знешкодили більшість ворожих дронів та ракет.