У Сумах пролунав вибух: на область летіла швидкісна ціль

Росія продовжує обстрілювати мирні міста України. Удень 17 листопада в Сумах пролунали вибухи.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. В Повітряних силах попереджали про рух швидкісної цілі в напрямку міста.

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Що відомо про вибух в Сумах

Про вибухи у Сумах стало відомо об 15:22.

У Сумах було чутно звук вибуху,

– йдеться у повідомленні.

Декількома хвилинами раніше в Повітряних силах повідомили про загрозу ударів балістичного озброєння з північного сходу.

Вже об 15:19 у відомстві заявили про швидкісну ціль на Сумщину. Там зазначили, що вона рухається в напрямку Охтирки. Втім, об 15:22 з'явилося повідомлення про те, що ракета рухається в Чернігівської області через Сумщину.

Зауважимо, що наразі відсутня будь-яка офіційна інформація щодо наслідків чергової російської атаки.

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