У Сумах пролунав вибух, тривога в області триває десяту годину
Зранку 13 серпня у Сумах чули вибух. Деякі місцеві пабліки повідомили, що після цього в частини абонентів зникло світло. 24 канал зібрав деталі.
Імовірно, вибух у Сумах пов'язаний із рухом "Шахедів". Росіяни запустили ударні дрони ще увечері 12 серпня, тривога на Сумщині триває з 21:36. Уночі в області також були вибухи: літали "Шахеди", військові фіксували швидкісну ціль, імовірно балістику.
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Що відомо про вибух у Сумах зранку 13 серпня
Про вибух у Сумах повідомили кореспонденти Суспільного о 06:42. Вони зауважили, що тривога в області триває десяту годину.
На ранок 13 серпня в повітряному просторі України досі є "Шахеди".
Ворожий БпЛА на межі Черкащини та Полтавщини. Напрямок руху хаотичний,
– так охарактеризували рух дронів у Повітряних силах.
Де зараз тривога
На 05:38 тривога є в таких областях:
- Сумська;
- Полтавська;
- Черкаська;
- Донецька.
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