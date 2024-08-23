У Сумах пролунав вибух: через регіон летіла швидкісна ціль
Джерело:Суспільне
Російські окупанти не припиняють терор українських міст та їхніх жителів. Так, у п'ятницю, 23 серпня, в Сумах прогримів вибух.
Про це близько обіду повідомили у Суспільному. Зазначимо, що на той момент у регіоні була оголошена повітряна тривога.
Дивіться також Вночі на Київщині працювала ППО: чи були влучання й постраждалі
Вибух у Сумах
Власне, сигнали повітряної тривоги в Сумській області почали роздаватися ще о 8: 46. Відтоді про відбій не сповіщали.
О 12:01 журналісти Суспільного повідомили про вибухи в місті.
У Сумах було чути вибух,
– писали вони.
Додамо, що о 12:02 у телеграм-каналі Повітряних силах з'явилося повідомлення про швидкісну ціль через регіон.
Швидкісна ціль через Сумщину у напрямку Чернігівщини,
– ішлося в повідомленні.
Додамо, що в ПС згодом повідомили про відбій загрози для Чернігівської, Харківської та Полтавської областей. Проте станом на 12:08 для Сумської області все ще зберігається ракетна небезпека.
24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.