У Сумах прогриміла серія вибухів

Пізно ввечері 16 вересня окупанти вкотре атакували Сумську область. Пролунали вибухи.

Про це повідомило Суспільне. Згодом журналісти написали про повторні вибухи.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Що відомо про вибухи у Сумах сьогодні

Вибухи в Сумах пролунали близько 23:24. Зауважимо, що тривогу в області оголосили ще о 21:15.

Повітряні сили попереджали про "Шахеди". Окрім того, згодом повідомили про активність російської тактичної авіації на Сході. Наголосили, що є загроза застосування ворогом авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

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– повідомили Повітряні сили о 23:25.

Зауважимо, що згодом пролунали повторні вибухи. Журналісти повідомляли про них близько 23:33. Згодом знову написали про потужні вибухи, зокрема, о 23:50, 23:55 та 23:59.

Важливо! Голова Сумської МВА Олексій Дрозденко зазначив, що у випадку перебоїв в роботі лінії екстреного виклику 101, з рятувальниками можна зв'язатися, використовуючи резервний номер. Зокрема, місто Суми – 093 315 69 99.