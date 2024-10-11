У Сумах пролунав вибух: ворог атакував житловий мікрорайон

Пізно ввечері в п'ятницю, 11 жовтня, в Сумах пролунав вибух. В цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Російські війська продовжують регулярно обстрілювати Суми та область. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя.

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В Сумах прогримів вибух

За інформацією кореспондентів Суспільного, вибух в Сумах чули близько 22:59. Повітряна тривога в Сумській області лунає з 21:36.

Перед вибухом, о 22:55, Повітряні сили ЗСУ також повідомили про пуск КАБу в напрямку Сумщини.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Згодом в Сумській ОВА повідомили, що ворог здійснив ракетний удар по житловому мікрорайону обласного центру.

Зафіксовано один вибух. Попередньо, люди не постраждали,

– йдеться в повідомленні.

На місці працюють всі необхідні служби, а наслідки атаки росіян уточнюються.