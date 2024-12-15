Росія продовжує обстрілювати Сумщину. Увечері 15 грудня у регіоні оголосили балістичну загрозу.

О 16:37 у Сумах пролунав вибух. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на своїх кореспондентів у місті.

Дивіться також У Києві та низці областей тривога: є загроза ударів балістикою

Що відомо про вибух у Сумах

О 16:32 частину областей України сколихнула хвиля повітряних тривог.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога,

– попереджали у Повітряних силах.

Уже за декілька хвилин почався обстріл балістичним озброєнням Сумщини.

Згодом моніторингові канали попередили про повторний вихід балістики з північного сходу по області, однак цілей не зафіксували.

Жителів Сумщини та інших регіонів, де лунає тривога, закликали перебувати в укриттях до відбоїв.

Де оголошено тривогу: дивіться на карті

Нагадаємо, що Сили ППО під час російської атаки "Шахедами" 15 грудня збили над регіоном 21 ворожий БпЛА. В ОВА також розповіли, що загалом з початку 2024 року сумські зенітники знищили 699 російських дронів.