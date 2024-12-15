У Сумах пролунав вибух
Росія продовжує обстрілювати Сумщину. Увечері 15 грудня у регіоні оголосили балістичну загрозу.
О 16:37 у Сумах пролунав вибух. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на своїх кореспондентів у місті.
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Що відомо про вибух у Сумах
О 16:32 частину областей України сколихнула хвиля повітряних тривог.
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога,
– попереджали у Повітряних силах.
Уже за декілька хвилин почався обстріл балістичним озброєнням Сумщини.
Згодом моніторингові канали попередили про повторний вихід балістики з північного сходу по області, однак цілей не зафіксували.
Жителів Сумщини та інших регіонів, де лунає тривога, закликали перебувати в укриттях до відбоїв.
Де оголошено тривогу: дивіться на карті
Нагадаємо, що Сили ППО під час російської атаки "Шахедами" 15 грудня збили над регіоном 21 ворожий БпЛА. В ОВА також розповіли, що загалом з початку 2024 року сумські зенітники знищили 699 російських дронів.