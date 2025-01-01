У Сумах пролунав вибух

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили загрози для неї. Зокрема, вибух пролунав у Сумах.

Вдень 1 січня 2025 року у Сумах прогриміли вибухи. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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У Сумах гучно

Повітряні сили сповіщали про загрозу застосування ракетного озброєння у областях, де оголошена повітряна тривога. Згодом повідомили про ракету над Сумами.

Після цього з'явились повідомлення про вибух. Також майже одразу сповістили про інші ракети напрямком на місто.

Наразі невідомо жодних деталей стосовно цього. місцева влада поки не коментувала вибухів.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно спуститись в укриття або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя., тому не варто нехтувати власною безпекою.

Росія постійно атакує українські міста. Часто її цілями стають об'єкти цивільної або енергетичної інфраструктури.