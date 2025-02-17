У Сумах пролунав вибух

Ввечері в понеділок, 17 лютого, в Сумах прогримів вибух. В цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликаємо прямувати в укриття цивільного захисту.

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Жителі Сум чули вибух

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 19:51. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в регіоні.

За словами кореспондентів Суспільного, вже близько 20:18 в обласному центрі прогримів вибух. Наразі місцева влада Сум не інформувала про наслідки атаки.

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До слова, 17 лютого вибух також прогримів у Харкові. За попередніми даними, над Харковом сили ППО ліквідували ворожий БпЛА "Молнія".