У Сумах пролунав вибух

Вдень в пʼятницю, 21 березня, в Сумах було гучно. Так, там пролунав вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибух в Сумах

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зазначимо, що в Сумській області тривогу оголосили о 12:01. Буквально через хвилину стало відомом, що у Сумах було чути вибух.

Додамо, що в Повітряних силах жителів регіону проінформували про небезпеку.

"Ракетна небезпека на Сумщині та Полтавщині!", – написали в ПС.

Наразі місцева влада не коментувала вибухи в Сумах. Зазначимо, що станом на 12:12 в регіоні все ще триває повітряна тривога.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, в ніч на 21 березня ворог атакував Україну 214-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Підтверджено збиття 114 безпілотників на півдні, півночі та в центрі країни.