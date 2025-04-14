У Сумах пролунав вибух

Удень 14 квітня жителі Сум почули звук вибуху. На вулиці помітно густий дим.

Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-спільноти.

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Вибух у Сумах вдень 14 квітня: що відомо

Повітряна тривога в Сумській області триває з 09:06. Перед вибухом, що стався близько 13:40 Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про активність розвідувальних БпЛА в районі. Навколо міста також літають ударні дрони.

О 13:55 у місті пролунав повторний вибух.