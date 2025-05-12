У Сумах пролунав вибух: чим і куди влучив ворог

У Сумах чули вибух. В області триває повітряна тривога на тлі активності тактичної авіації Росії.

О 09:00 Повітряні сили попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. На Сумщині була оголошена тривога, передає 24 Канал.

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Вибух у Сумах

Біля 12:43 у Сумах пролунав вибух. Раніше військові заявляли про пуски противником керованих авіабомб. Також міський голова попереджав про перебування над населеним пунктом російського "Ланцета".

Пізніше мер міста Олександр Лисенко повідомив про влучання ворожого дрона у лісогосподарську машину. Безпілотник влучив у мастильний бак. Пошкоджені також кабіна та спеціальна установка.

"Внаслідок влучання ніхто не постраждав. У момент вибуху водій саме відійшов від машини за автозапчастинами. Це і врятувало йому життя", – розповів чиновник.

Дрон влучив лісогосподарську машину / Фото Лисенко

Раніше повідомлялося, що ворог атакував область ударними дронами. Поранення дістав цивільний у Стецьківському старостаті. Чоловік косив траву поряд із місцем влучання. Ще один БпЛА атакував автомобіль енергетиків на території Сумської громади. Попередньо, одна людина загинула.

Нагадаємо, що уночі 12 травня Росія запустила 108 дронів з шести напрямків. Окрім Сумщини, постраждали також Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина.