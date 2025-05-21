У Сумах пролунав вибух
- Увечері 21 травня в Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги.
- Наразі немає офіційних коментарів щодо причин та наслідків вибуху.
Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. Увечері 21 травня в Сумах пролунав вибух.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також У Харкові біля будинку впав дрон: чи є постраждалі
Що відомо про вибух у Сумах
Повітряну тривогу на Сумщині було оголошено о 21:08. Вже о 22:03 з'явилася інформація, що у Сумах пролунав вибух.
У Сумах було чутно звук вибуху,
– йдеться у повідомленні.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Зауважимо, що наразі не надходило офіційних коментарів щодо причин та наслідків вибуху у Сумах. До слова, об 21:12 в Повітряних силах повідомляли про пуски КАБів на Сумщину та Донеччину.
Нагадаємо, що раніше вдень 21 травня в Сумах вже лунали вибухи. Тоді у Повітряних силах попереджали про пуски КАБів і ракети.