У Сумах пролунав вибух
- У Сумах увечері 1 липня пролунав вибух.
- Раніше Повітряні сили інформували про загрозу застосування ворожих ударних ворожих БпЛА для Сумської області.
Російські окупанти не припиняють тероризувати українські міста та їхнє населення. Ввечері 1 липня у Сумах пролунав вибух.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Вибух у Сумах
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Ввечері у вівторок, 1 липня, російські окупаційні війська вкотре запустили по Україні свої ударні БпЛА. Зокрема, про загрозу атаки попереджали і жителів Сумщини.
Так, про небезпеку атаки ворога регіон інформували ще близько 9 години вечора.
Загроза застосування ворожих ударних ворожих БпЛА для Сумської області,
– йшлося в повідомленні ПС о 20:51.
Після цього через декілька хвилин стало відомо, що групи БпЛА з Сумщини прямують на Полтавщину, курс південний.
Вже близько о пів на 11 годину вечора у Сумах було чути звук вибуху. Станом на 22:33 в регіоні все ще триває повітряна тривога.
Наразі деталей щодо вибуху в Сумах немає.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.