У Сумах пролунали вибухи

Вибухи почули в Сумах під ранок 11 липня. В області в цей час тривала повітряна тривога.

Про це написало Суспільне. 24 Канал переказує, що відомо на цей момент.

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Вибухи в Сумах зранку 11 липня: що відомо

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили в 01:45. Повітряні сили упродовж ночі повідомляли про рухи ударних БпЛА ворога в українському небі, зокрема й на Сумщині.

Також була активність тактичної авіації Росії на північно-східному напрямку, тож і загроза застосування авіаційних засобів. Не минулося і без запусків КАБів, зокрема увечері 10 липня.

За кілька хвилин після 5 ранку з повідомлень місцевих ЗМІ стало відомо, що в Сумах чули вибухи – це сталося кілька разів. На момент публікації не було інформації про походження цих вибухів чи наслідки.

Цієї ж ночі лунали вибухи у Харківській області – ворог масовано атакував Чугуївську громаду. Там є прильоти та руйнування, також, на жаль, і постраждалі.

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