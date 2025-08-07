Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Яка причина вибуху у Сумах?

У Сумах та кількох північних регіонах України близько 13:10 7 серпня оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах писали про загрозу застосування балістичного озброєння ворогом.

Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу,

– повідомили у ПС.

Згодом додалась загроза ударних БпЛА з Курської області у бік Сумщини. У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні якнайшвидше прямуйте до укриття та дотримуйтесь правил безпеки.

Нагадаємо, що у Сумах 6 серпня впродовж 5 хвилин пролунало щонайменше 5 вибухів. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у Ковпаківському районі. Після атаки кілька десятків населених пунктів залишились без світла.