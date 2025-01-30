У Сумах російський безпілотник влучив у багатоповерхівку: загинула людина

Ввечері 29 січня російські війська вчергове запустили ударні безпілотники по Україні. Один з "Шахедів" влучив у багатоповерховий будинок у Сумах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виконувача обов'язків міського голови Сум Артема Кобзаря. Зазначається, що зараз триває рятувальна операція.

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Які наслідки удару "Шахедів" по Сумах

Повітряну тривогу через атаку БпЛА на Сумщині оголосили о 22:48. Близько 23:15 в обласному центрі пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що ворожий безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. За словами Артема Кобзаря, внаслідок удару були пошкоджені вікна та стіни. На місці удару вже працює "швидка" та рятувальники.

Виконувач обов'язків міського голови додав, що місцева влада згодом надасть подальшу інформацію.

В мережі показали наслідки атаки "Шахедів": дивіться відео

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.