У Сумах – тривога: загроза вуличних боїв

У Сумах станом на 16:45 6 березня оголосили тривогу. Місцевих жителів попередили про загрозу вуличних боїв.

Людей закликали терміново відійти від вікон. Це може врятувати життя.

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Суми. Тривога! Загроза вуличних боїв. Тримайтеся якомога далі від вікон,

– мовиться у повідомленні.

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