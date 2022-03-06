У Сумах – тривога: загроза вуличних боїв

6 березня 2022 , 16:48
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Джерело:

телеграм Сумської ОВА

У Сумах станом на 16:45 6 березня оголосили тривогу. Місцевих жителів попередили про загрозу вуличних боїв.

Людей закликали терміново відійти від вікон. Це може врятувати життя.

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Суми. Тривога! Загроза вуличних боїв. Тримайтеся якомога далі від вікон,
– мовиться у повідомленні.

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Автор: Мар'яна Бекало