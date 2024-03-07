У Сумах лунали вибухи: у ПС повідомляли про загрозу балістики
7 березня 2024, 14:47Читать новость на русском
Удень 7 березня у низці областей оголосили повітряну тривогу. Згодом жителі Сум почули звуки вибухів.
Під час тривоги у місті пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістики.
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Що відомо про вибух
Тривога була оголошена у місті та області о 14:36, за 10 хвилин у місті пролунали вибухи. Наразі повітряна тривога триває.
За непідтвердженою інформацією, місто могли обстріляти ракетами С-300.
Окупанти мінують Сумщину: що відомо
- Голова Сумської ОВА Володимир Артюх розповів, що окупанти замінували місцевість у двох населених пунктах Шосткинського району. Артюх підкреслив, що це перший випадок застосування бомб дистанційного мінування у Сумській області.
- Росіяни замінували магазини, приватні будинки, дороги. ДСНС 6 березня розпочала розмінування цих територій.
- Військовий експерт Петро Черник зауважив, що разова бомбова касета – це дуже небезпечна і огидна зброя. При наступанні на неї людина може бути повністю розірвана.