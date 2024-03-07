У Сумах лунали вибухи: у ПС повідомляли про загрозу балістики

Удень 7 березня у низці областей оголосили повітряну тривогу. Згодом жителі Сум почули звуки вибухів.

Під час тривоги у місті пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістики.

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Що відомо про вибух

Тривога була оголошена у місті та області о 14:36, за 10 хвилин у місті пролунали вибухи. Наразі повітряна тривога триває.

За непідтвердженою інформацією, місто могли обстріляти ракетами С-300.

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