У Сумах вибухи: окупанти вдарили балістикою з Курської області
Вдень 24 квітня в Сумах пролунали вибухи. У цей час в регіоні всього як хвилину була оголошена повітряна тривога.
Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу, й у разі оголошення загрози негайно прямувати в укриття. Це допоможе вберегти життя та здоров'я, а також полегшить роботу Повітряних Сил.
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Вибухи у Сумах
Місцеві повідомляють, що о 16:32 в Сумах чули звук вибуху. Всього за хвилину до цього Повітряні сили оголосили тривогу та попередили про ракетну небезпеку.
У Сумській ОВА заявили, що ворог завдав ракетного удару по передмістю обласного центру.
На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ворога уточнюються. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте в укриттях,
– написали в ОВА.
Моніторингові канали писали, що до того, як пролунали вибухи, були виходи балістики з Курської області. Окрім цього, на Східному напрямку фіксували Су-57, який потенційно може запустити ракети Х-59/69. Він вилетів з аеродрому "Ахтубінськ".
Окрім Сумської області, про загрозу повідомили й у Чернігівській. Вже невдовзі там пролунав відбій. Проте згодом ЗСУ оголосили тривогу на Півдні – також у зв'язку з ракетною небезпекою.
Активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря! Загроза застосування авіаційних засобів ураження,
– написали Повітряні сили.
Вибухи у Дніпрі
О 16:45 моніторингові пабліки повідомили про загрозу пусків КАР з Південного напрямку. Одразу після цього стало відомо про запуск швидкісної цілі у напрямку Дніпра/Павлограда. Канали уточнили, що йдеться про керовану ракету. Згодом в обласному центрі пролунали вибухи – про це повідомили місцеві жителі.
Місцеві пабліки повідомляли, що у Дніпропетровській області працює ППО.