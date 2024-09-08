У Сумах внаслідок удару загинуло літнє подружжя, серед потерпілих – маленькі діти
8 вересня 2024, 08:43Читать новость на русском
Російські окупанти вночі 8 вересня атакували Суми. Так, загарбники завдали авіаційного удару по місту.
На жаль, не обійшлося без загиблих серед жителів міста. Також відомо, що є постраждалі, серед яких – діти.
Дивіться також Уночі ворог завдав авіаційного удару по місту Суми, є загиблі
Наслідки удару по Сумах
Агресор вночі 8 вересня завдав удару по Сумах. Це сталося близько близько 04:00 ранку.
Так, відповідно до даних слідства, ворог завдав авіаударів по дачному масиву в місті Суми.
На жаль, внаслідок дій окупантів є загиблі та постраждалі.
Унаслідок атаки окупантів у власному будинку загинуло подружжя, яким було 79 та 77 років. Іще 4 осіб постраждали, серед яких 2-річна дівчинка та 8-річний хлопчик,
– повідомили в прокуратурі Сумщини о 8:22.