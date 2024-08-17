У Сумах є влучання в районі проспекту Свободи: вогонь охопив автомобілі

Росія продовжує завдавати ударів по мирних містах України. Зокрема, уранці 17 серпня ворог атакував Суми.

Голова Сумської МВА Олексій Дрозденко повідомив, що є влучання в районі проспекту Свободи. Горить чимала кількість автівок.

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Які наслідки удару по Сумах

За словами Дрозденка, внаслідок ворожого удару є багато пошкоджених вікон. Наразі на місці влучання працюють усі відповідні служби.

Наслідки удару по Сумах / Фото Суспільне

Також відбуваються пошуки постраждалих, наразі допомогу надано одній людині.

Розгортається оперативний штаб із ліквідації наслідків. Через годину можна буде подати заявку,

– зауважив глава МВА.

Відомо, що штаб з ліквідації наслідків розпочинає роботу з 9:00. Розташовуватися він буде в укритті школи №6. Саме там мешканці, чиє житло постраждало, можуть подати заявку.

Водночас в ОВА розповіли, що удару було завдано ракетою. Втім, про її тип наразі не повідомляється.

Зверніть увагу! Рух на перехресті проспекту Свободи та вулиці Української Народної Республіки (Катерини Зеленко) ускладнено.

Зауважимо, що це вже не перший удар по Сумах сьогодні. Уночі російські війська вдарили по місту ракетою Х-59.