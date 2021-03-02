На Суматрі прокинувся вулкан Сінабунг: неймовірні фото та відео

В Індонезії на острові Суматра 2 березня сталось виверження вулкану Синабунг. Він випускає потужні хмари попелу та диму.

Так, хмара попелу вже піднялась на близько 5 тисяч метрів.

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Що роблять місцеві жителі

Місцевим жителям заборонили підходити до вулкана. Для цього підступи до гори обгородили за кілька кілометрів.

Щоправда, людей поки не евакуюють. Наразі їх закликали дотримуватися заходів безпеки, тобто носити маски та слідкувати, аби в населені місця не добралася лава.

Що відомо про минулі виверження вулкана

Синабунг "спав" понад 400 років, однак прокинувся в 2010. Після цього вже було кілька вивержень і викидів попелу. Наприклад, у 2014 та 2016 роках через це загинуло кілька людей. Власне, тоді місцевих жителів евакуювали.

! В Індонезії є 120 вулканів, двоє з них – наразі активні. Протягом останніх кількох років близько 30 тисяч людей були змушені покинути свої будинки через виверження.



Хмари пилу / Фото Rappler

Дивіться відео виверження вулкана: