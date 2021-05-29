Житель Сум намагався незаконно доправити військове обладнання з Росії в Україну: фото, відео

Житель Сум намагався незаконно доправити обладнання з Росії до України. Порушника затримали прикордонники неподалік від перетину з державою-окупантом.
Це сталось в районі населеного пункту Пушкарне. Відповідну інформацію опублікували на сайті Державної прикордонної служби.
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Що знайшли у чоловіка
Відомо, що в чоловіка виявили 3 коробки, які заповнені товаром військового призначення, що використовується у:
- військовій авіації;
- радіолокації.
Неподалік від місця його затримання зайшли ще 7 таких коробок. 48-річний сумчанин затриманий та відповідатиме за незаконне переміщення військового обладнання.
Слідчими УСБУ в Сумській області за повідомленням Сумського прикордонного загону до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про ознаки кримінального правопорушення,
– повідомив речник Сумського прикордонного загону Роман Ткач.
Під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.
Військове обладнання, яке намагався доправити чоловік / Фото ДПСУ
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